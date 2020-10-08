"Чудо": Порошина опубликовала редкий снимок дочери от Древнова

Актриса порадовала своих наследниц уникальным подарком

Мария Порошина отлично справляется не только с ролями в кино и театре, но и с ролью многодетной матери. Актриса воспитывает четырех дочерей и одного сына. Звезда редко публикует фотографии своих детей, но в этот раз решила сделать исключение.

На своей странице в "Инстаграм" знаменитость выложила фотографию, на которой запечатлена со своей дочкой Аграфеной, которую она родила в браке с Ильей Древновым. На снимке девочка спит, а ее мама сидит с ней рядом. Заодно Порошина решила показать поклонникам, какой подарок она сделала своим дочерям. 

"Чудо! Для меня – Чудо. Увидев эту красоту, сразу решила – подарю-ка своим девочкам такие чудо-ночники!  конечно же им они очень понравились – так тепло от них становится. И для спокойствия души и как подарок любимым", – подписала публикацию звезда сериала "Никогда не говори "никогда". 

Поклонники оценили ночники и пожелали счастья семье актрисы. "Какая красота. Наши любимые", "Мария, благодарим вас за эти уютные фотографии", "Мир вашему дому", "Прелесть", – написали в комментариях. 

К слову, на одной из фотографий Порошина запечатлена со своей подругой и коллегой Татьяной Абрамовой. Поклонников порадовало, что актрисы продолжают общаться в реальной жизни даже после окончания съемок.

К слову, сейчас актриса не замужем, а сына она родила в январе прошлого года от неизвестного мужчины. Поклонники даже предполагали, что отцом ребенка мог стать Ярослав Бойко, ведь артистам уже больше десяти лет приписывают роман. После этого актер раскрыл подробности отношений с коллегой по съемкам. Сама Порошина также опровергла такие предположения фанатов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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