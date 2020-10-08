Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидного кресла

Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидного кресла
Юлия Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица рассказала о неудобствах, с которыми сталкиваются люди с ограничиенными возможностями

Юлия Самойлова рассказала об ужасной ситуации, которая произошла с ней 7 лет назад. Певица вспомнила, что ее отказались впускать в магазин с шубами, потому что она была на инвалидной коляске. 

Девушка пожаловалась, что тогда администратор магазина очень невежливо отказала артистке и ее избраннику в обслуживании. 

"Сейчас тут все полы своими колесиками уделаете",– с презрением заявила администратор, словно у меня колеса самосвала и передвигались мы по дебрям да болотам, – написала Самойлова на своей странице в "Инстаграм". 

При этом певица, представлявшая Россию на Евровидении-2017 и Евровидении-2018, отметила, что это лишь немногие трудности, с которыми сталкиваются инвалиды. Ее очень радует, что со временем отношение к людям с ограниченными возможностями изменилось и теперь их воспринимают на равных. 

В комментариях пользователи поделились похожими историями, а кто-то ужаснулся, что такое вообще было возможно. "Очень стыдно за нашу страну и людей. В Европе все и везде приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Даже бассейны и сауны, тем более люди воспитаны и толерантны. И не позволяют себе то, что написано в посте", "Такое могут сказать только недалекие люди...На таких не обижаются", – поддержали поклонники. 

Ранее Юлия Самойлова объявила, что уезжает из России, чтобы привлечь внимание. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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