Стал затворником: как сложилась жизнь Леонида Куравлева

Стал затворником: как сложилась жизнь Леонида Куравлева
Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер давно перестал появляться на публике и уже нашел место на кладбище

Роли Леонида Куравлева навсегда остались в памяти любителей советского кино. Однако все могло сложиться иначе, и тогда зрители могли и не узнать легендарного актера. 

Все решил случай. Однажды сестра артиста пошутила, чтобы Куравлев поступал во ВГИК, потому что там не было математики, которую актер совсем не понимал. Поступить в театральное Леонид Вячеславович смог только со второго раза и сразу столкнулся с некоторым осуждением со стороны родственников. Но актер не стал отказываться от полученного шанса. 

Вся его жизнь в тот период была наполнена удачными случайностями. Однажды его чуть не исключили, если бы не вмешался друг, а затем случайно встретил в вестибюле университета Василия Шукшина, под которого позже режиссер написал отдельный сценарий. 

Известность ему принесла роль Хомы Брута в киноленте "Вий" и работа в фильмах Говорухина, Гайдая и других именитых режиссеров того времени. 

Со своей женой Ниной Куравлев тоже познакомился случайно, встретив любовь на катке. Познакомились они, когда актер был еще в 9 классе. Его избранница подарила ему двух детей. Нину Леонид Вячеславович всегда считал своей музой и очень сильно ее любил, пишет StarHit.

В 2012 году супруги актера не стало. Это сильно отразилось на Куравлеве, потому что артист перестал появляться на публике и поддерживает общение только с самыми близкими людьми. Актер ушел в религию, а несколько лет назад он уже нашел себе место на кладбище и заказал надгробие. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась жизнь Савелия Крамарова, который известен благодаря роли Косого из "Джентльменов удачи". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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