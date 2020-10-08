Именно этот мужчина сделал из "блондинки в шоколаде" звезду, по словам его экс-супруги

Бывший продюсер "Дом-2" Василина Михайловская решила раскрыть тайные похождения Ксении Собчак, когда та еще была ведущей скандальной телестройки. Оказалось, светская львица отбила у Михайловской мужа. Причем руководили Ксенией корыстные мотивы.

Свою исповедь бизнесвумен опубликовала на странице в "Инстаграм". Василину затронуло последнее интервью Наташи Королевой и Тарзана, которое они дали Ксении Собчак. Трагедия певицы напомнила Михайловской о ее личном горе – "публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней".

По словам Василины, когда Собчак только начинала свое восхождение на олимп популярности в роли ведущей "Дом-2", она соблазнила генерального продюсера этого проекта. После того как между ними завязался роман, Ксения осмелела и стала "более уверенно стряхивать с бревна напарницу" (речь о соведущей Ксении Бородиной).

"Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца", – пишет Михайловская.

Василина заявила, что именно ее бывший муж сделал из Собчак звезду. Раньше она была известна лишь как "тусовщица" и "дочь политика". Впрочем, бизнесвумен не винит разлучницу в крушении семьи, отношения и так трещали по швам. Однако именно Ксения "вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых гвоздь в крышку гроба подыхающего брака", уверяет Михайловская.

Ранее стали известны подробности скандала телеведущей с Львом Лещенко. Оказалось, что нанесенная Ксенией обила серьезно ранила знаменитого певца.