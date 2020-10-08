Полтора десятка лет спустя: что стало со звездами сериала "Не родись красивой"

Нелли Уварова. Кадр из сериала &#34;Не родись красивой&#34; (2005-2006) Григорий Антипенко. Кадр из сериала &#34;Не родись красивой&#34; (2005-2006)
Юлия Такшина. Кадр из сериала &#34;Не родись красивой&#34; (2005-2006) Петр Красилов. Кадр из сериала &#34;Не родись красивой&#34; (2005-2006) Артем Семакин. Кадр из сериала &#34;Не родись красивой&#34; (2005-2006)
Некоторые актеры отказались от съемок в кино в пользу театра

Сериал "Не родись красивой" стал одним из самых популярных в середине 2000-х. Российская история Золушки приковала к экранам телевизоров тысячи зрителей, а для многих актеров картина стала дебютной. Чем сейчас занимаются артисты культового сериала – в материале "Утро.ру".

Нелли Уварова

Роль умной, но неуверенной в себе секретарши Кати Пушкаревой досталась Нелли Уваровой. Актриса играла в кино и до этого, но известность к ней пришла только после "Не родись красивой". Впоследствии артистка снялась еще для пары десятков картин, но в итоге сделала выбор в пользу театра.

Нелли Уварова. Кадр из сериала "Не родись красивой" (2005-2006)

Григорий Антипенко

Григорию Антипенко пришлось исполнить роль Андрея Жданова – начальника Кати Пушкаревой и изменяющего своей невесте ловеласа. К счастью, актрис не стал заложником одного образа и появлялся в кино и на сцене в самых разных амплуа. А вот на съемках "Не родись красивой" артист нашел свою любовь – Юлию Такшину, с которой прожил шесть лет.

Григорий Антипенко. Кадр из сериала "Не родись красивой" (2005-2006)

Юлия Такшина

Для Юлии Такшиной работа над образом Виктории Клочковой стала кинодебютом. Актриса до сих пор снимается в кино и сериалах. Так, с ее участием вышли несколько эпизодов "Кухни". Помимо работы Такшина воспитывает двух сыновей Ивана и Федора, отцом которых стал Антипенко.

Юлия Такшина. Кадр из сериала "Не родись красивой" (2005-2006)

Петр Красилов

А вот Петр Красилов на момент выхода "Не родись красивой" уже обзавелся армией поклонников после сериала "Бедная Настя". Актер сыграл роль Романа Малиновского – друга президента компании "Зималетто". К 2015 г. артист стал сниматься в кино все меньше, а последние пять лет и вовсе не появлялся в новых картинах. По его словам, сейчас он получает большее удовольствие от театра, передает "Пятый канал".

Петр Красилов. Кадр из сериала "Не родись красивой" (2005-2006)

Артем Семакин

У Артема Семакина, который появился в сериале в образе лучшего друга Кати Пушкаревой Николая Зорькина, за плечами порядка 60 киноролей. Ему удалось поработать над созданием фильмов "Экипаж", "Салют-7" и "Звоните ДиКаприо!"

Артем Семакин. Кадр из сериала "Не родись красивой" (2005-2006)

Ранее "Утро.ру" писало о трагической судьбе актеров сериала "Каменская".

Карина СИРАЗОВА

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