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Юлия Проскурякова показала поклонникам кадры из личного архива. Супруга Игоря Николаева рассказала, что сегодня в их семье праздник.
На первом снимке певица позирует в длинном ярком платье, нежно положив руку на округлившийся живот.
"В ожидании Вероники, это фото 2015-го года" – пояснила Проскурякова.
Дело в том, что сегодня звездная наследница отмечает свой День Рождения. Девочке исполнилось пять лет. Именно по этому поводу на инстаграм-странице Юлии появились трогательные снимки.
На второй фотографии можно увидеть семью в полном составе. Счастливые Николаев и Проскурякова держат красавицу-дочь за руки. На последнем снимке светловолосая Вероника кокетливо улыбается, глядя куда-то в сторону.
"Наша любимая златовласка, наша радость и счастье" – такими словами певица обратилась к дочери.
Подписчики супруги артиста принялись поздравлять Веронику.
"Пусть растёт здоровенькой, весёлой и счастливой" – напутствовали пользователи Сети.
Напомним, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев состоят в браке с 2010 года. Пара растит единственную дочь. Однако у певца есть еще одна наследница от первого брака – Юлия. По некоторым данным, девушка живет в США.
Ранее стало известно, что Игорь Николаев опубликовал фото с дочерью, сделанные в Юрмале.
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