Звездный стриптизер сбежал от репортеров, покинув здание полиции

Артист Сергей Глушко побывал на допросе в управлении внутренних дел в Москве. По информации источника, правоохранительные органы провели со знаменитостью беседу по делу о пропаже драгоценностей его супруги, певицы Наташи Королевой.

После допроса Тарзан оперативно скрылся от репортеров.

На опубликованном видео Сергей Глушко в медицинской маске выходит из здания, накрыв голову капюшоном. Минуя журналистов, он садится в минивэн, который через мгновение трогается с места.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже своих драгоценностей суммой в 5 миллионов рублей, а также трех тысяч евро из дома. В то время певица находилась на отдыхе, а ее супруг устроил вечеринку, закончившуюся супружеской изменой и резонансным скандалом.



Позднее артист сообщил, что ему подсыпали одурманивающие вещества. После этого несчастного мужа будто бы соблазнили, а квартиру обчистили.

Подруга артиста по имени Анастасия заявила, что получает в свой адрес угрозы после сообщений о краже в квартире знаменитой пары. По словам девушки , Королева намерена запугать ее с помощью обращения в полицию, сообщает РЕН ТВ.

После новостей о скандале Тарзан встретился с любовницей. Общение прошло крайне неудачно: Глушко толкнул Анастасию, у которой, по словам ее же адвоката, в результате диагностировали черепно-мозговую травму. Инцидент с дракой возлюбленных попал на видео.

Сама Анастасия на днях заявила, комментируя слова певицы о подставе супруга, что состояла с Тарзаном в отношениях больше года, и он пытается ввести свою жену в заблуждение.