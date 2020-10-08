На фоне пандемии артисты лишились денег, не имея возможности выступать

Коронавирус сильно ударил по карману и нарушил планы многих россиян. Среди них – представители шоу-бизнеса, которые остались без гастрольных туров и корпоративов. Появилась информация о том, как звезды зарабатывают себе на жизнь в непростых условиях.

Олег Газманов

На "Детской Новой Волне" в Крыму певец признался, что из-за COVID-19 лишился более ста концертов, пишет "Комсомольская правда". Газманов пожаловался, что у них с женой нет другого бизнеса, который помог бы поправить финансовое положение.

Однако стало известно, что артист является учредителем пяти организаций. Он владеет торгующей книгами компанией "Сейф", предоставляющей финансовые услуги организацией "Дольче Грано", организующим концерты предприятием "ОМГ-Промо" и другими. По некоторым данным, за прошлый год последняя компания принесла доход в 2,8 миллиона рублей.

Анна Седокова

Певица тоже не ограничилась одними концертами. Седокова имеет собственный бренд одежды под названием "Ла Стори". За 2019 год артистка заработала более 6-ти миллионов рублей. Кроме того, Анна владеет компанией "Гектор Продакшн". Предприятие принесло звезде прибыль в 4 миллиона рублей.

Николай Расторгуев

Лидер группы "Любэ" является учредителем четырех организаций. Они связаны с производством фильмов, радиовещанием, а также оказанием финансовых услуг. Сообщается, что именная продюсерская компания Расторгуева заработала более 5-ти миллионов за прошлый год.

Владимир Винокур

Эстрадный артист владеет двумя управляющими компаниями – ТСЖ "На Депутатской" и Ассоциацией собственников недвижимости "Лесное озеро". В 2019 году Винокур заработал 285 тысяч благодаря товариществу. Что касается второй компании, то она ушла в минус.

Юрий Антонов

Певец является соучредителем трех компаний. Антонов владеет долей в Российском авторском обществе. Известно, что за 2019 год организация получила около полумиллиона рублей.