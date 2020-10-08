Чем еще зарабатывают обедневшие российские звезды: какой бизнес у Винокура и Расторгуева

Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай Расторгуев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Винокур. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На фоне пандемии артисты лишились денег, не имея возможности выступать

Коронавирус сильно ударил по карману и нарушил планы многих россиян. Среди них – представители шоу-бизнеса, которые остались без гастрольных туров и корпоративов. Появилась информация о том, как звезды зарабатывают себе на жизнь в непростых условиях.

Олег Газманов

На "Детской Новой Волне" в Крыму певец признался, что из-за COVID-19 лишился более ста концертов, пишет "Комсомольская правда". Газманов пожаловался, что у них с женой нет другого бизнеса, который помог бы поправить финансовое положение.

Однако стало известно, что артист является учредителем пяти организаций. Он владеет торгующей книгами компанией "Сейф", предоставляющей финансовые услуги организацией "Дольче Грано", организующим концерты предприятием "ОМГ-Промо" и другими. По некоторым данным, за прошлый год последняя компания принесла доход в 2,8 миллиона рублей.

Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Анна Седокова

Певица тоже не ограничилась одними концертами. Седокова имеет собственный бренд одежды под названием "Ла Стори". За 2019 год артистка заработала более 6-ти миллионов рублей. Кроме того, Анна владеет компанией "Гектор Продакшн". Предприятие принесло звезде прибыль в 4 миллиона рублей.

Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Николай Расторгуев

Лидер группы "Любэ" является учредителем четырех организаций. Они связаны с производством фильмов, радиовещанием, а также оказанием финансовых услуг. Сообщается, что именная продюсерская компания Расторгуева заработала более 5-ти миллионов за прошлый год.

Николай Расторгуев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Владимир Винокур

Эстрадный артист владеет двумя управляющими компаниями – ТСЖ "На Депутатской" и Ассоциацией собственников недвижимости "Лесное озеро". В 2019 году Винокур заработал 285 тысяч благодаря товариществу. Что касается второй компании, то она ушла в минус.

Владимир Винокур. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Юрий Антонов

Певец является соучредителем трех компаний. Антонов владеет долей в Российском авторском обществе. Известно, что за 2019 год организация получила около полумиллиона рублей. 

Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Анастасия ГОРЮНОВА

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