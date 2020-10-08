Звезда 90-х насладилась классической музыкой вместе с наследником

Алена Свиридова решила устроить себе культурную программу и в сопровождении младшего сына отправилась на выставку в Новой Третьяковке. Там певица не только посмотрела живописные работы Никоновых, но и попала на небольшой концерт классической музыки. Видео звезда 1990-х опубликовала в соцсетях.

Артистка записала небольшой ролик с сыном Григорием. Свиридова танцевала на фоне спокойно сидящих на стульях слушателей концерта. "Кто сказал, что классическую музыку нужно слушать сидя, как сурикат, вытянувшись в струнку? У меня другое мнение", – написала певица, отметив, что кроме сына ее никто не поддержал.

Наследник звезды, впрочем, спокойно стоял рядом с дирижирующей матерью, лишь несколько раз улыбнувшись на камеру. Сам Григорий заметно повзрослел – 16-летний подросток стал уже на голову выше, чем Свиридова. Одет он был празднично: в черный костюм и галстук.

"Приятно вас лицезреть всегда!", "Парень красивый вырос!", "Бодренько", "Гриша молодец, маму поддержал, пришел на выставку-концерт",

– похвалили забавное видео Свиридовой в "Инстаграм".

Напомним, что у Алены Свиридовой двое детей. Старший сын Василий от первого брака сейчас живет в Канаде. А вот Григорию, который недавно выпустился из кадетского корпуса, в январе исполнится только 17 лет.

Недавно Алена Свиридова показала свою фигуру в купальнике без фотошопа, чем вызвала восторг своих поклонников.