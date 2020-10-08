43-летняя Орейро оголилась и произвела фурор

43-летняя Орейро оголилась и произвела фурор
Наталия Орейро. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса показала пикантные фото без белья

Наталия Орейро, которая не так давно обзавелась аккаунтом в "Инстаграм", продолжает радовать поклонников свежими снимками. Звезда сериала "Дикий ангел" опубликовала кадры с фотосессии в платье с глубоким декольте.

Актриса позировала в открытом наряде зеленого цвета из струящейся ткани. Ради снимков Орейро легла на пол, подперев голову руками. На одном из кадров певица изогнулась у деревянной стены, вытянув ноги. Поклонники легко могли заметить пикантную деталь – бюстгальтера под платьем звезды не было.

"Меньше разума и больше сердца",

– подписала публикацию Наталия. У артистки много фанатов в России, да и сама она посещает страну нередко. Именно поэтому, заботясь о своей российской аудитории, Орейро зачастую подписывает фотографии не только на испанском, но и на русском языке.

"Богиня", "Нереальная красота!", "Очень милая", "Идеальна!",

восхитились смелыми снимками испаноязычные комментаторы. Многих из них звезда благодарила за комплименты и отвечала на шутки.

"Инстаграм" у Орейро появился летом этого года. Певица призналась, что завела его из-за карантина. Аккаунт звезда ведет на испанском языке, хотя, судя по всему, зарегистрировала она его в том числе и для поклонников из нашей страны. Кстати, в июне исполнительница главной роли в сериале "Дикий ангел" подала документы на получение российского паспорта.

Карина СИРАЗОВА

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