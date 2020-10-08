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Неудобные вопросы о Виталине Цымбалюк-Романовской не в меру любопытные пользователи начали задавать после публикации старых фотографий.
На своей странице в Инстаграм сын легендарного Армена Джигарханяна поделился архивными снимками аж 2016 года. На кадрах – Степан собственной персоной в одном из отелей Лос-Анджелеса. Как известно, сын артиста давно живет в США и навестить отца в России ему удается нечасто. Неизвестно почему, но мужчину заподозрили в обмане.
Выставляя старые фото, Джигарханян лукавит, заявил один из комментаторов. По каким-то своим соображениям пользователь решил, что Степан сейчас в Москве и, возможно, снова схлестнулся с Виталиной. Сын Армена Борисовича с крайней неприязнью относится к бывшей жене актера. Цымбалюк-Романовская, впрочем, отвечает ему взаимностью – регулярно они обмениваются колкостями через журналистов.
"Воспоминания? Здорово! Но что-то мудрите вы, в сторону уводите... С чего? Давайте, колитесь уж... ВЫ В МОСКВЕ!!! Чего там прячетесь? Опять Цымбалюк с Мартыновой трудоустраивали?" – задал неудобный вопрос комментатор.
Степан на него отреагировал с юмором.
"Вам бы свой канал "Мистика" на YouTube открыть", – отшутился он.
Ранее Степан разнес Виталину за скандальные, на его взгляд, высказывания об артисте. Цымбалюк-Романовская отказалась хоронить Джигарханяна. Такое заявление она сделала после скандального развода. В одном из интервью сын Армена Борисовича ей это припомнил.
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