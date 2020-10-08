"Лицо не двигается": Апину перестали узнавать

"Лицо не двигается": Апину перестали узнавать
Алена Апина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнительница хита "Электричка" злоупотребляет процедурами красоты, считают в Сети

Алена Апина стала новой участницей музыкального шоу Максима Галкина. Звезда 1990-х пришла на съемки в кислотно-розовых лосинах и свободной футболке черного цвета. Однако поклонники артистки не сразу признали в ней исполнительницу хита "Бухгалтер".

Еще одним героем программы стал Даня Милохин – певец и звезда популярной среди молодежи соцсети "ТикТок". Блогер вместе с ведущим и певицей записали танец под хит Апиной "Леха". Галкин опубликовал ролик в "Инстаграм", который тут же принялись обсуждать подписчики.

В комментариях предположили, что певица чересчур увлеклась услугами косметологов – ее лицо показалось обездвиженным. Некоторые и вовсе не узнали звезду, приняв ее за ведущую "Орла и решки" Анастасию Ивлееву:

"Апину не узнать, перебор с филлерами, все надо делать в меру!", "Согласна, лицо вообще не двигается, ужас", "Алену Апину сразу не узнала. Первая мысль "Что это с Настей Ивлеевой?"

Поклонники заступились за Апину. В "Инстаграм" написали, что для 56 лет она отлично выглядит, а небольшое количество косметических процедур вряд ли может навредить:

"Отлично выглядит Алена! Уж лучше так чем с морщинами", "Показалась Ивлеева. Хорошо выглядит Алена Апина. Умничка".

Кстати, на съемках выяснилось, что Даня Милохин, который совсем недавно записал совместную композицию с Николаем Басковым, об Алене Апиной не знал. Молодой блогер признался, что видит певицу впервые, хотя и с ее творчеством оказался знаком.

Ранее Алена Апина рассказала о совместных поездках с Борисом Ельциным.

Карина СИРАЗОВА

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