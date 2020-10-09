Артисту тяжело говорить, связь поддерживают через врачей

На днях поклонников Филиппа Киркорова встревожила новость о болезни его знаменитого отца. Бедрос Филиппович попал в больницу из-за коронавируса. На фоне заражения у пожилого артиста возникли проблемы с сердцем, нарушился ритм. Как стало известно накануне, Киркоров-старший находится в реанимации.

Подробности о состоянии отца раскрыл сам поп-король. В беседе с журналистом "Дни.ру" Филипп признался, что его родителю тяжело пока говорить. Связь с ним поддерживают исключительно через медиков – телефона у Бедроса Филипповича пока нет.

"Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится",

– сообщил Киркоров.

О проблемах со здоровьем и госпитализации отца поп-короля стало известно 24 сентября. Напуганный известием Киркоров прервал отдых и примчался в Москву.

