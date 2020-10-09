"Какая взрослая!": звезда "Реальных пацанов" опубликовала редкое фото с дочкой

"Какая взрослая!": звезда "Реальных пацанов" опубликовала редкое фото с дочкой
Зоя Бербер. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса призналась, что очень гордится своей наследницей

Зоя Бербер, знакомая зрителю по сериалу "Реальные пацаны", в котором она сыграла жену главного героя,  выложила фотографию со своей дочкой Надей. Актриса отметила, что пятилетняя девочка все больше становится похожа на нее саму. 

На снимке Бербер держит Надю на руках,обе смотрят в камеру. Звезда "Реальных пацанов" призналась, что ей нравится, какой растет ее дочь. 

"Замечаю в Наде все новые черты – в её реакциях на события, её эмоциях от людей, выводах от первых уроков, которых предстоит ещё множество. Яблоко от яблони недалеко падает? Кажется, я этим горжусь. И надеюсь, научу гордиться Надю: собой и своей семьей", – подписала снимок артистка. 

Бербер редко выкладывает снимки с наследницей, поэтому в комментариях пользователи "Инстаграма" отметили, что девочка очень выросла и стала очень похожей на мать. "Красивущие девчонки", "Какая же она красивая! Точно в тебя!", "Теперь даже и не знаю – кто красивее...", "Прекрасное Яблочко от не менее прекрасной Яблони", "Какая она уже взрослая! Остановись мгновенье", – написали поклонники. 

К слову, пятилетней девочке уже удалось дебютировать в кино: Надя сыграла сестру Коляна Наумова в сериале. Фанаты актрисы и ее "маленькой копии" признались, что ждут их совместное возвращение. 

Ранее звезда "Реальных пацанов" рассказала, как у нее украли огромную сумму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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