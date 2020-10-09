Больше всего пострадала мама: Овсиенко ответила на слухи об избиении

Больше всего пострадала мама: Овсиенко ответила на слухи об избиении
Татьяна Овсиенко. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Многие уверены, что гражданский супруг жестоко обращается с артисткой

Татьяна Овсиенко вышла на связь и прокомментировала растиражированные прессой сообщения о том, что у нее серьезные проблемы в семье. В прессе писали, что гражданский муж Александр Меркулов регулярно наносит певице побои. Артистка развеяла этот миф и призналась, что фейки больше всего ударили по ее родительнице.

Из-за ситуации с коронавирусом Татьяна Овсиенко, как и остальные звезды, редко появляется на публике. Исполнительница хита "Школьная пора" также не относится к активным пользователям соцсетей. Поэтому узнать, как дела у любимицы, фанаты могут только из СМИ. Появившиеся в прессе слухи о том, что муж-тиран держит кумира миллионов в заложниках и поколачивает артистку, привела поклонников в шок и заставила серьезно поволноваться. 

Накануне с певицей связались журналисты "СтарХит". Овсиенко призналась, что ее откровенно позабавила вся эта ситуация. Впрочем, черный пиар – тоже пиар, так что после такого внимания к собственной персоне звезда рассчитывает на увеличение предложений по проведению корпоративов: "все захотят посмотреть на меня – не избитую, живую и здоровую".

Сейчас знаменитость проводит время в Крыму. На курорт Татьяна поехала с Александром – возлюбленные наслаждаются жизнью и друг другом. В итоге, история с избиениями ударила только по пожилой матери певицы.

"Больше всего эта ситуация сделала больно моей маме" – рассказывает Овсиенко.

Сначала Анна Марковна очень распереживалась, но потом поняла, что к публикациям в прессе нужно относиться скептически.


К слову, помимо того, что Александр избивает Татьяну, в прессе писали, что он еще и спаивает свою возлюбленную.

Ольга ФЕДОРОВА

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