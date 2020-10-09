Жизнь Наташи Королевой разрушили паразиты

Жизнь Наташи Королевой разрушили паразиты
Наташа Королева. Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица выступила с публичным заявлением

Случившееся в семье Сергея Глушко и Наташи Королевой до сих пор активно обсуждается в СМИ, с каждым днем обрастая все более шокирующими подробностями. Супруга Тарзана призналась, что считает: журналисты специально "раскачивают и раскручивают" скандал с изменой. 

Она попросила своих подписчиков в "Инстаграме" перестать смотреть шоу, которые в очередной раз рассказывают о скандале в их семье. Королева посоветовала в таких случаях выключать телевизор или хотя бы делать его потише, чтобы не видеть и не слышать "эту чепуху".

"Берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише… А лучше – посмотрите оскароносный фильм "Паразиты", вот там четко показано, в каком мире мы живем и какие Люди-Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь!" – подписала снимок Королева. 

В комментариях пользователи пожелали Наталье терпения и мудрости. "Вы большая молодец, что нашли в себе силы и мудрости, закрыть глаза и продолжать жить счастливо. А муж надеюсь оценит все, и впредь будет умнее!", "А вообще, не давайте комментарии, не оправдывайтесь, никуда не ходите, ваш дом – ваш вигвам, а всем остальным "фигвам", свои дела семейные вы сами ведь решите", – посоветовали пользователи. 

Однако нашлись и те, кто считает, что Королева и Тарзан сами спровоцировали такое бурное обсуждение измены, а кто-то предположил, что таким образом супруги решили напомнить публике о себе. 

Ранее Тарзан сцепился с любовницей и остался без штанов. Драка попала на видео. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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