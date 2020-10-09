Историческим кадром поделился личный фотограф Примадонны

Роман Родин опубликовал на своей странице в соцсети раритетный снимок. На нем запечатлены молодые Максим Галкин и Филипп Киркоров.

Известный на всю страну пародист и король поп-эстрады мирно играют в боулинг. Личный фотограф Аллы Пугачевой не указал, в каком году был сделан символичный снимок, однако обе звезды выглядят молодо.

Филипп задорно улыбается в объектив – автор фото запечатлел момент, когда Киркоров берет в ладонь приглянувшийся шар для боулинга. Максим в это время стоит рядом, уперев одну руку в бок. Четвертый и пятый муж Примадонны одеты в белые футболки и легкие светлые штаны.

В подписи к снимку Родин назвал пойманный фотографом момент "внедрением молодого Галкина в семью Киркорова-Пугачевой" и пообещал позже раскрыть подробности этой ситуации.

"История, леденящая кровь", – пишет знаменитость.

Отметим, король поп-эстрады в свое время сам познакомил юмориста со своей тогда еще супругой. Судьбоносная встреча произошла на "Славянском базаре" в Витебске в начале 2000-х годов.

Кстати, недавно звездный критик Сергей Соседов обвинил Пугачеву и Галкина во лжи. Эксперт уверен, что между знаменитостями никогда не было интима, а связывают их только партнерские отношения.