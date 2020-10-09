Дочь Кафельникова резко высказалась о вгоняющей ее в депрессию Москве

Дочь Кафельникова резко высказалась о вгоняющей ее в депрессию Москве
Алеся Кафельникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка призналась, что всегда старается поскорее покинуть столицу

Модель Алеся Кафельникова решила пообщаться с подписчиками и ответить на волнующие их вопросы. Поклонники девушки поинтересовались, сильно ли окружение влияет на ее эмоциональное состояние. Ответ получился достаточно резким, но честным. 

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова в Инстаграм-историях призналась, что Москва вгоняет ее в депрессию и делает ее более "токсичной", пишет "Рамблер". 

"Со мной постоянно получается так: как только появляются вокруг токсичные люди, я сама становлюсь такой. Еще сама по себе Москва, как город, меня очень сильно вводит в депрессию и какую-то безысходность, поэтому я как можно скорее оттуда стараюсь уехать", – призналась Алеся. 

Девушка также добавила, что в Москве ей всегда хочется всех гнобить и не любить. 

Но несмотря на нелюбовь к столице, весь карантин Алеся провела в Москве. В это время она часто радовала своих поклонниками своими фотографиями. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Вячеслав Москва
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“…Еще сама по себе Москва, как город, меня очень сильно вводит в депрессию и какую-то безысходность…” – видать, деньги слишком легко достаются.
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