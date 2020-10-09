Девушка призналась, что всегда старается поскорее покинуть столицу

Модель Алеся Кафельникова решила пообщаться с подписчиками и ответить на волнующие их вопросы. Поклонники девушки поинтересовались, сильно ли окружение влияет на ее эмоциональное состояние. Ответ получился достаточно резким, но честным.

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова в Инстаграм-историях призналась, что Москва вгоняет ее в депрессию и делает ее более "токсичной", пишет "Рамблер".

"Со мной постоянно получается так: как только появляются вокруг токсичные люди, я сама становлюсь такой. Еще сама по себе Москва, как город, меня очень сильно вводит в депрессию и какую-то безысходность, поэтому я как можно скорее оттуда стараюсь уехать", – призналась Алеся.

Девушка также добавила, что в Москве ей всегда хочется всех гнобить и не любить.

Но несмотря на нелюбовь к столице, весь карантин Алеся провела в Москве. В это время она часто радовала своих поклонниками своими фотографиями.