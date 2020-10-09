Беременной Подольской наговорили грубостей по телефону

Беременной Подольской наговорили грубостей по телефону
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка была в шоке, что ее отчитывают, "как девочку"

Наталья Подольская поделилась деталями неприятного инцидента. Из-за проблем с канализацией ей пришлось обратиться в аварийную службу. Однако общение с коммунальщиком сильно расстроило знаменитость, и даже выбило супругу Владимира Преснякова из колеи.

Причина оказалось банальной – сотрудник службы посчитал возможным нахамить клиентке. Оператору не понравилось, что Наталья заранее не сообщила ему особенности подъезда к дому.

Подольская рассказывает, что пыталась объяснить грубияну, что сама не знала, как будет организовано мероприятие по ремонту канализации, поэтому готова сейчас дать всю необходимую информацию. Однако собеседник продолжал отчитывать будущую роженицу, чем сильно испортил звезде настроение.

В конце концов, певица не выдержала и бросила трубку. Когда мужчина узнал, что Наталья беременна, он, конечно, извинился. Но настроение Подольской уже было испорчено.

"Беда в том, что такая хамская неадекватность выбивает меня напрочь из колеи", – жалуется артистка.


Ранее "Утро.ру" рассказывало, как беременную Подольскую затравили за откровенное фото с голым животом. Звезду упрекнули в том, что она ведет себя безответственно, ведь ее ребенка могут сглазить.

Ольга ФЕДОРОВА

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