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Эксперты Московского городского суда рассмотрят жалобы на судебный вердикт по делу Михаила Ефремова. Артиста, признанного виновным в смертельном ДТП, приговорили к восьми годам лишения свободы. Однако сторона осужденного с этим не согласна.
Как стало известно РИА "Новости", рассмотрение апелляционных жалоб состоится 20 октября.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что
Михаил Ефремов остался без поддержки влиятельных друзей. Приятели собрали артисту деньги, но не знают, как передать их
в СИЗО.
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском