Артистка решила начать сольную карьеру

Певица Эрика Герцег, которая получила известность благодаря группе "ВИА Гра", шокировала своих поклонников новостью. Украинская модель сообщила о том, что уезжает из России "за большой мечтой".

Артистка переехала в Казахстан, чтобы начать сольную карьеру. Сейчас она уже начала сотрудничать с лейблом.

"Я приехала в Казахстан за своей большой мечтой, начать сольный проект. Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми", – написала Эрика на своей странице в "Инстаграм", добавив, что она чувствует себя очень счастливой.

Она попросила своих поклонников поддержать ее и пообещала, что уже в скором времени порадует фанатов новыми хитами.

Поклонники восприняли такую новость по-разному: кто-то поздравил певицу, а кто-то считает, что решение переехать в Казахстан ни к чему хорошему не приведет. "Эрика, а почему Алматы?Певчую карьеру строят в Москве", "Эрика, красотка – Вы просто погубите в себе артиста... У нас нет ни одного нормального продюсера", "Удачи Вам, я так рада что вы в Казахстане", "Очень неожиданно, жду тебя настоящую", – написали в комментариях.

Ранее "ВИА Гра" привлекла внимание в Америке. Нарядам певиц посвятили статью в американском журнале Vogue