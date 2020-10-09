Актриса тщательно следит за своим внешним видом

Звезда "Уральских пельменей" решила пооткровенничать со своими подписчиками, которые часто у нее спрашивали, как ей удается всегда так хорошо выглядеть. Юлия Михалкова решила все-таки раскрыть свой секрет.

Оказалось, что все зависит не только от ежедневного ухода за собой, занятий спортом и правильного питания.

"Я отлично выгляжу потому что каждый день получаю удовольствие от работы, от своего дела. А удовольствие от работы я получаю потому что у меня многое получается", – написала Михалкова.

Помог изменить отношение к жизни и отказ от фразы "мне кажется", пишет актриса. Знание того, что она хочет от жизни, внимание и любовь к себе позволяют юмористке молодо и свежо выглядеть.

В комментариях под постом пользователи социальной сети отметили, что Юлия действительно прекрасна. "Моя роскошная девочка, самая лучшая", "Отпад. Юля ты божество", "Перестану употреблять эту фразу) Красивая безумно", "Богиня моих снов", "Юля, прекрасно выглядите! Красивая фотография! Да, Вы правы, все в жизни взаимосвязано", – написали в комментариях.

Ранее звезда "Уральских пельменей" рассказала об отношениях с бывшими коллегами по шоу.