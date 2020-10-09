"Все взаимосвязано": Юлия Михалкова раскрыла неожиданный секрет молодости

"Все взаимосвязано": Юлия Михалкова раскрыла неожиданный секрет молодости
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса тщательно следит за своим внешним видом

Звезда "Уральских пельменей" решила пооткровенничать со своими подписчиками, которые часто у нее спрашивали, как ей удается всегда так хорошо выглядеть. Юлия Михалкова решила все-таки раскрыть свой секрет. 

Оказалось, что все зависит не только от ежедневного ухода за собой, занятий спортом и правильного питания. 

"Я отлично выгляжу потому что каждый день получаю удовольствие от работы, от своего дела. А удовольствие от работы я получаю потому что у меня многое получается", – написала Михалкова. 

Помог изменить отношение к жизни и отказ от фразы "мне кажется", пишет актриса. Знание того, что она хочет от жизни, внимание и любовь к себе позволяют юмористке молодо и свежо выглядеть. 

В комментариях под постом пользователи социальной сети отметили, что Юлия действительно прекрасна. "Моя роскошная девочка, самая лучшая", "Отпад. Юля ты божество", "Перестану употреблять эту фразу) Красивая безумно", "Богиня моих снов", "Юля, прекрасно выглядите!  Красивая фотография! Да, Вы правы, все в жизни взаимосвязано", – написали в комментариях. 

Ранее звезда "Уральских пельменей" рассказала об отношениях с бывшими коллегами по шоу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Укрепление рубля: эксперт объявил курс валют на конец октября и начало 2021 года

Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы

Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей