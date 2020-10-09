Юморист четырежды вступал в брак

Сейчас любимец миллионов Геннадий Ветров счастлив в браке с девушкой по имени Оксана. При этом влюбленных ничуть не смущает внушительная разница в возрасте. Звезда "Аншлага" старше своей жены на целых 28 лет.

Будущие супруги познакомились прямо на борту самолета. Очаровательная стюардесса выполняла рутинную работу по обслуживанию и помощи пассажирам. В это время за ней наблюдал знаменитый артист. Девушка так сильно приглянулась юмористу, что он прямо в самолете попросил дать ему номер телефона.

Однако ухаживания клиентов были Оксане не интересны. Девушка решительно отказала. Здесь в дело вступила ее начальница. Та подумала, что обижать именитого гостя – плохая идея, и почти насильно заставила Оксану озвучить заветные цифры.

Новое знакомство быстро переросло в бурный роман. Через некоторое время Геннадий и Оксана поняли, что созданы друг для друга. Влюбленные сыграли свадьбу, а после в их семье появилась дочь Мария.

Примечательно, что Оксана – четвертая супруга Геннадия. До нее артист жил с Кариной Зверевой. Ветров был старше третьей жены почти на 20 лет. Но это также не помешало семейному счастью.

Супруги прожили вместе долгих 14 лет, напоминают авторы канала в "Яндекс.Дзене" "Киноджем". На протяжении этого времени в их семье была настоящая идиллия. Карина даже выступала вместе с Геннадием, играя небольшие роли в сценках. Однако в 2011 она приняла решение уйти от артиста.



О первых двух женах Ветрова известно немного. С одной из них он познакомился еще в институте. Через пять лет они развелись, и юморист женился на девушке по имени Ольга. Этот союз просуществовал всего четыре года.