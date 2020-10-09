Важная улика попала на фото

Родные покойной Валентины Легкоступовой до сих пор не верят, что артистка могла получить все эти смертельные травмы после падения в ванной. В ходе расследования гибели певицы удалось найти предполагаемое орудие убийства. Адвокат Сергей Жорин предположил, что могло стать мотивом преступления.

Близкие исполнительницы хита "Ягода-малина" еще раз изучили фотографии, сделанные при обыске. На снимках обнаружили обернутую в полотенце гантель. Это же полотенце было в кадре из ванной, который делала сама Легкоступова. На нем нашли следы крови и отправили на экспертизу.

Во время обыска также обнаружили расписку об отчуждении квартиры.

"К сожалению, пока неизвестно, кому Легкоступова хотела отдать жилье",

– сообщил Жорин телеграм-каналу Mash. По мнению адвоката, одним из мотивов убийства как раз и мог стать квартирный вопрос.

Напомним, семья певицы подозревает, что в ее смерти виновен муж Юрий Фирсов. Экспертиза показала, что перед уходом из жизни Легкоступова была жестоко избита. Кроме того, по мнению адвоката, в ванной звезды так упасть было нереально из-за маленькой площади.