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Родные покойной Валентины Легкоступовой до сих пор не верят, что артистка могла получить все эти смертельные травмы после падения в ванной. В ходе расследования гибели певицы удалось найти предполагаемое орудие убийства. Адвокат Сергей Жорин предположил, что могло стать мотивом преступления.
Близкие исполнительницы хита "Ягода-малина" еще раз изучили фотографии, сделанные при обыске. На снимках обнаружили обернутую в полотенце гантель. Это же полотенце было в кадре из ванной, который делала сама Легкоступова. На нем нашли следы крови и отправили на экспертизу.
Во время обыска также обнаружили расписку об отчуждении квартиры.
"К сожалению, пока неизвестно, кому Легкоступова хотела отдать жилье",
– сообщил Жорин телеграм-каналу Mash. По мнению адвоката, одним из мотивов убийства как раз и мог стать квартирный вопрос.
Напомним, семья певицы подозревает, что в ее смерти виновен муж Юрий Фирсов. Экспертиза показала, что перед уходом из жизни Легкоступова была жестоко избита. Кроме того, по мнению адвоката, в ванной звезды так упасть было нереально из-за маленькой площади.
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