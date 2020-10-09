Телеведущая отметила, что издеваться над своими гостями неприемлемо для журналиста

Ксения Бородина высказалась по поводу своего отношения к бывшей коллеге Ксении Собчак, с которой они несколько лет назад вели проект "Дом-2". Бизнесвумен рассказала, что они никогда не были подругами.

В "сторис" Бородина опубликовала один из вопросов подписчика. Пользователь Сети поинтересовался, общаются ли телезвезды на данный момент, а также как Ксения относится к журналистской деятельности скандально-известной блондинки.

Бородина рассказала, что раньше они с Собчак часто созванивались по телефону. Но после произошедшего неприятного инцидента их общение сошло на нет.

Также телеведущая высказала свое мнение относительно шоу "Осторожно, Собчак!". Бородина отметила, что ей интересно наблюдать за беседой со звездами, но оказаться на месте интервьюируемого она бы не хотела.

Дело в том, что Ксении непонятен тот факт, почему Собчак начинает насмехаться над гостями своего шоу после интервью.

"Это странно, когда журналист, после уже того, как тебе дали интервью, стебет через комменты героя" – написала Бородина.

Речь идет о том, что регулярно на своей инстаграм-странице Собчак публикует едкие комментарии зрителей шоу, адресованные героям программы.

Ранее появилась информация о том, сколько Ксения Бородина зарабатывает на "Инстаграм".