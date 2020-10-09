Шпица в расстегнутой рубашке рассказала о смертельной болезни

Шпица в расстегнутой рубашке рассказала о смертельной болезни
Катерина Шпица. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса призналась, что восхищается женской грудью

Екатерина Шпица часто радует своих поклонников фотографиями в откровенных нарядах. В этот раз актриса выложила снимок в расстегнутой рубашке. На фото заметна обнаженная грудь звезды. Таким образом Шпица хотела привлечь внимание к проблеме рака молочной железы. 

Девушка рассказала, что октябрь – это международный месяц информированности о раке молочной железы. Екатерина считает, что нужно обязательно говорить об этой проблеме, потому что в 30% случаев рак груди приводит к летальному исходу. Знаменитость призвала своих поклонниц в целях профилактики сходить к врачу и внимательнее относиться к своему здоровью. 

"Женская грудь во все времена – объект восхищения, обладающий уникальной, загадочной красотой и магнетизмом и заключающий в себе источник жизни. Это символ женственности, который воспевается в грезах возлюбленных, а аромат материнского молока – то первое, что дает ребенку ощущение безопасности и заботы", – написала звезда российского кино. 

Фанатов восхитило не только фото, но и сам факт, что Екатерина говорит о таких важных проблемах. "Фотография красивая. Правильно. Нужно жить. Бороться", "Женская грудь способна успокоить мужчину в любом возрасте! Всем крепкого здоровья!", "Катя, Вы большая умничка, может быть хоть так подтолкнете своих подписчиц на регулярное обследование", "Безумно хороша", – написали в комментариях. 

Ранее Екатерина Шпица появилась на красной дорожке в обтягивающем наряде без нижнего белья. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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