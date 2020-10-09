Самые громкие измены российских звезд: кто сохранил брак после предательства

Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Меньшов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Владимир Меньшов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые артисты нашли в себе силы простить неверность партнера

Скандал с изменой Сергея Глушко по-прежнему не утихает. Несмотря на это, супругам похоже удалось сохранить семью: Наташа Королева смогла простить предательство, заявив, что мужа просто спровоцировали. В российском шоу-бизнесе такое бывало уже не раз, и даже после неверности одного из супругов некоторые звезды продолжали жить вместе. "Утро.ру" вспоминает самые громкие истории.

Сергей Жигунов и Вера Новикова

Сергей Жигунов умудрился бросить Веру Новикову дважды. Роман с Анастасией Заворотнюк жена смогла простить актеру, а вот последние отношения с Викторией Ворожбит стерпеть не смогла. Теперь бывшие супруги делят имущество.

Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Пару Леонида Агутина и Анжелики Варум можно по праву назвать одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе – артисты вместе уже больше 20 лет. Тем не менее, певца не раз замечали в компании других женщин: совсем недавно он выходил из ресторана с молодой брюнеткой.

Сама Варум говорила, что к таким интрижкам стала относиться гораздо спокойнее. Куда важнее то, кому на протяжении всей жизни мужчина посвящает стихи.

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Отношения Оксаны Домниной и Романа Костомарова дали трещину после участия фигуристки в "Ледниковом периоде". Спортсменка закрутила роман с Владимиром Яглычем, однако спустя полгода вернулась к избраннику. Простив измену, Костомаров женился на Домниной.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Владимир Меньшов и Вера Алентова

Расходился с женой и Владимир Меньшов, но причиной разрыва было не предательство, а банальная усталость супругов друг от друга. И Вера Алентова, и актер начали новые отношения, однако вскоре осознали ошибку и вновь сошлись.

Владимир Меньшов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Егор Бероев и Ксения Алферова

Шоу "Ледниковый период" едва не разрушило брак и Егора Бероева с Ксенией Алферовой. У актера вспыхнули чувства к фигуристке Екатерине Гордеевой – начался бурный роман. Чтобы вернуть мужа, Алферова ходила в церковь, и это ей удалось. После интрижки отношения артистов стали только крепче, передает "Комсомольская правда".

Владимир Меньшов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Отношения между артистами начинались не только на "Ледниковом периоде", но и при работе над другими проектами. Так, некоторые из звезд "Не родись красивой" нашли свою любовь на съемках сериала.

Карина СИРАЗОВА

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