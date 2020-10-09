Артист почтил память покойной

Станислав Садальский на своей инстаграм-странице опубликовал коллаж с фотографиями, на которых изображены любимые женщины Конкина. Актер побывал на могилах дочери и жены Владимира Алексеевича.

Коллаж включает в себя шесть фотографий. На трех из них показаны места захоронений Софии и Аллы Конкиных на Пятницком кладбище. Четвертый элемент подборки – последняя фотография Владимира Алексеевича с женой, сделанная в доме у Садальского. На пятом снимке можно увидеть Конкина и его супругу в молодости. На шестой фотокарточке артист позирует со своей дочерью Софией.

Садальский, который снимался с Конкиным в кинокартине "Место встречи изменить нельзя", отметил, что вроде как недавно проходили похороны Аллы Конкиной. Однако со дня трагедии прошло уже больше десяти лет.

"Красивая пара была" – написал Станислав Юрьевич.

Актер рассказал, что последняя фотография Конкина и его жены сделана в ноябре 2009-го года. В то время артисты участвовали в съемках программы, посвященной 30-летию "Места встречи".

"Ничего не предвещало, но через четыре месяца Аллы не стало" – сообщил Садальский.

Актер до сих пор не понимает, как Конкин перенес смерть любимой жены. Супруги прожили вместе около 40 лет.

Только Владимир Алексеевич успел оправиться после потери супруги, как произошла новая трагедия – дочь артиста София погибла при странных обстоятельствах.

Напомним, Аллы Конкиной не стало 31 марта 2010 года. Женщина страдала от рака. София Конкина умерла 24 сентября 2020 года. Девушка утонула в бассейне одного из московских фитнес-клубов.