Скоропостижно скончалась: Садальский опубликовал последнее фото Конкина с женой

Скоропостижно скончалась: Садальский опубликовал последнее фото Конкина с женой
Станислав Садальский. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист почтил память покойной

Станислав Садальский на своей инстаграм-странице опубликовал коллаж с фотографиями, на которых изображены любимые женщины Конкина. Актер побывал на могилах дочери и жены Владимира Алексеевича.

Коллаж включает в себя шесть фотографий. На трех из них показаны места захоронений Софии и Аллы Конкиных на Пятницком кладбище. Четвертый элемент подборки – последняя фотография Владимира Алексеевича с женой, сделанная в доме у Садальского. На пятом снимке можно увидеть Конкина и его супругу в молодости. На шестой фотокарточке артист позирует со своей дочерью Софией.

Садальский, который снимался с Конкиным в кинокартине "Место встречи изменить нельзя", отметил, что вроде как недавно проходили похороны Аллы Конкиной. Однако со дня трагедии прошло уже больше десяти лет.

"Красивая пара была" – написал Станислав Юрьевич.

Актер рассказал, что последняя фотография Конкина и его жены сделана в ноябре 2009-го года. В то время артисты участвовали в съемках программы, посвященной 30-летию "Места встречи".

"Ничего не предвещало, но через четыре месяца Аллы не стало" – сообщил Садальский.

Актер до сих пор не понимает, как Конкин перенес смерть любимой жены. Супруги прожили вместе около 40 лет.

 

Только Владимир Алексеевич успел оправиться после потери супруги, как произошла новая трагедия – дочь артиста София погибла при странных обстоятельствах.

Напомним, Аллы Конкиной не стало 31 марта 2010 года. Женщина страдала от рака. София Конкина умерла 24 сентября 2020 года. Девушка утонула в бассейне одного из московских фитнес-клубов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Укрепление рубля: эксперт объявил курс валют на конец октября и начало 2021 года

Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы

Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей