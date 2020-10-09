Певец рассказал, что все лето сидел без работы

Юрий Лоза рассказал, как введенные из-за COVID-19 ограничения влияют на доходы представителей российского шоу-бизнеса. По словам музыканта, далеко не все могут прокормить семью на деньги, полученные с одного сольного концерта в месяц.

Артист рассказал, что все лето он сидел без работы, так как выполнять введенное властями требование заполнять зал наполовину было невыгодно, передает издание "Аргументы недели".

"Если я еще могу провести концерт и как-то свести концы с концами, то простому музыканту не хватает одного сольника в месяц", – отметил композитор.

Лоза пожаловался, что он не имеет высокого заработка. Так, его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Также некоторый доход приносят авторские отчисления за ротацию песен на радио и статьи для журнала, сообщает "Свободная Пресса".