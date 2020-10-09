Нервная система певицы серьезно пострадала

Заразившаяся коронавирусом Анна Семенович идет на поправку – артистке уже намного лучше. Однако звезде пришлось пить успокоительное из-за нестабильного состояния. Об этом она рассказала в соцсетях.

"Ощущается небольшая тревога, и я плохо засыпаю",

– написала экс-солистка "Блестящих" в "Инстаграм". Она добавила, что COVID-19 сильно бьет по нервной системе.

Сейчас Семенович ждет врачей, чтобы сдать тест на коронавирус. Болезнь она перенесла в легкой форме, сама же призвала подписчиков не паниковать и вовремя обращаться за медпомощью, передает "Пятый канал".

Ранее Анна Семенович показала фото из ванной.