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Заразившаяся коронавирусом Анна Семенович идет на поправку – артистке уже намного лучше. Однако звезде пришлось пить успокоительное из-за нестабильного состояния. Об этом она рассказала в соцсетях.
"Ощущается небольшая тревога, и я плохо засыпаю",
– написала экс-солистка "Блестящих" в "Инстаграм". Она добавила, что COVID-19 сильно бьет по нервной системе.
Сейчас Семенович ждет врачей, чтобы сдать тест на коронавирус. Болезнь она перенесла в легкой форме, сама же призвала подписчиков не паниковать и вовремя обращаться за медпомощью, передает "Пятый канал".
Ранее Анна Семенович показала фото из ванной.
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