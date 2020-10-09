Музыканту и его невесте придется перенести торжество

Недавно вся общественность была взбудоражена из-за новости о том, что Михаил Шуфутинский женился на молодой избраннице. Светлана Уразова младше музыканта на 30 лет. Однако в эфире программы "Вечерний Ургант" шансонье признался, что свадьба сорвалась.

Когда ведущий шоу Иван Ургант поднял тему с женитьбой, Шуфутинский заявил: "Не получилось". Дело в том, что он имеет заграничный паспорт, а в нем нельзя ставить соответствующую печать.

"Все, нас завернули" – шокировал зрителей 72-летний музыкант.

Михаил Захарович добавил, что теперь они с невестой вынуждены отложить решение свадебного вопроса до тех пор, пока Шуфутинский не получит новый паспорт.

Отмечается, что возлюбленные все равно носят обручальные кольца. Также шансонье показал Урганту подаренное ему драгоценное украшение – усыпанный бриллиантами кулон с буквами "МС", обозначающими имена Михаил и Светлана.

Напомним, Шуфутинский влюбился в Уразову 25 лет назад. Тогда девушка входила в танцевальный коллектив Михаила Захаровича. Артист начал ухаживать за Светланой, но она отказывала ему. Причина крылась в том, что шансонье был женат. Только после смерти супруги музыканту удалось сблизиться с дамой сердца.

Ранее появилась новость о том, что Шуфутинский тайно обручился с молодой танцовщицей.