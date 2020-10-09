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Максим Галкин старается все свое свободное время уделять детям – Лизе и Гарри. Телеведущий опубликовал новое видео с дочкой, которое умилило подписчиков знаменитости.
В кадре артист сидел на диване, пока семилетняя Лиза делала ему массаж. Девочка заботливо гладила папу по голове и разминала ему плечи. Чтобы создать атмосферу салона красоты, наследница дала телеведущему журнал, который он листал в процессе.
К процедурам подключилась и собака Галкина, которая сидела слева от него. Питомец лизал руку артиста и трогал его лапками, чтобы хозяин обратил на него внимание.
Такое семейное видео не могло не растрогать поклонников семьи юмориста:
"С душой Лиза работает", "Какая милая сцена! Лизочка прекрасная! А собачка очаровательная", "Умничка дочка, какая молодец!", "Лиза голову массировала, а собачка руки" (орфография и пунктцация авторов сохранены).
Некоторые даже принялись шутить: "Я записываюсь к Лизе на массаж", "Полный релакс, смотрите Максим счет предоставят не расплатиться". А один из пользователей отметил родительские способности Галкина: "Супер-папа".
Ранее Максим Галкин прокомментировал трагедию в семье известного певца.
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