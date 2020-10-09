Артистка не выходит на связь с конца июля

Еще зимой появилась информация о том, что певица Марина Хлебникова страдает от серьезной болезни. После смерти супруга исполнительница хита "Чашка кофею" пристрастилась к алкоголю, но в итоге взяла себя в руки и снова начала выходить в свет. Казалось бы, ее жизнь начала налаживаться, но артистка неожиданно пропала.

В последний раз Хлебникова появилась на телевидении 27 июня 2020 года. Певицу пригласили на шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!", где она исполнила свою популярную песню вместе с рэпером Russell Ray.

Инстаграм-страница артистки тоже не выдает следов ее присутствия. Последняя публикация была сделана в конце июля. Там Марина анонсировала свое новое интервью.

Поклонников исполнительницы не на шутку напугало ее неожиданное исчезновение. Многие начали интересоваться, где на данный момент находится звезда 90-х.

"Марина, выйдете на связь. Мы переживаем" – попросили пользователи Сети.

Напомним, Марина Хлебникова дважды состояла в браке. От второго супруга у певицы появилась дочь Доминика. На данный момент звездной наследнице 21 год.

Ранее появилась новость о том, что Марина Хлебникова произвела фурор на публике. Поклонники артистки отметили, что она стала выглядеть моложе и привлекательнее.