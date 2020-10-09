"Хорошо смотритесь": Асмус показала фото в обнимку с партнером

"Хорошо смотритесь": Асмус показала фото в обнимку с партнером
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Текста" призналась, что они многое прошли вместе

Вчера Кристина Асмус последний раз вышла на сцену в рамках спектакля "Гамлет", с которым выступала семь лет. Актриса поделилась своими эмоциями по поводу закрытия и показала своего партнера по спектаклю.

Звезда фильма "Текст" снялась в обнимку с Александром Петровым, так же снимавшимся в этой картине. Артиста отметила, что вместе они прошли очень многое и понадеялась, что впереди их ждет еще больше событий.

"Спасибо тебе, дорогой друг и потрясающий партнер",

– высказалась Асмус о Петрове. В комментариях тут же принялись искать романтический подтекст:

"Так хорошо смотритесь вместе", "Отличная пара".

Поклонники Кристины также отметили ее талант, буквально завалив звезду комплиментами. Некоторые рассказали, что были на выступлении Асмус и оно привело зрителей в восторг:

"Крутые", "Восхищаюсь вашим талантом и рано или поздно, я осуществлю свою мечту!", "Голубоглазые какие", "Красавцы", "Два великих современных актера".

После развода с Гариком Харламовым о личной жизни Кристины Асмус ничего не известно. В Сети заговорили о романе актрисы с Алексеем Учителем, однако режиссер слухи опроверг. А совсем недавно появилось видео, на котором предполагаемый возлюбленный артистки дарит ей цветы.

Карина СИРАЗОВА

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