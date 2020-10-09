Глюкоза нарвалась на критику за нескромное фото без юбки

Глюкоза нарвалась на критику за нескромное фото без юбки
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезду высмеяли за откровенный наряд

Российская певица Глюкоза опубликовала на своей странице в "Инстаграм" очередное фото, вызвав ехидные замечания среди интернет-пользователей. Наталья Чистякова-Ионова решила показать всем свою фигуру, обнажившись ради снимка.

На фотографии Глюкоза позирует перед камерой, демонстрируя свое загорелое тело, которое укрывает лишь голубая накидка.

Поклонники, правда, весьма неоднозначно отреагировали на новое фото звезды, решив высмеять певицу.

"Просыпается Наташа в пальто", "Мафиозница-глюкозница", "Пустышка", "Похожа на Ревву", – пишут пользователи Сети (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).

Тем не менее, многие выразили восхищение стройной фигурой Глюкозы, осыпав комплиментами исполнительницу за стройные ноги. Некоторые даже набросились на авторов ехидных комментариев, призвав их "завидовать молча".

34-летняя исполнительница нередко хвастается перед подписчиками своей красотой: не так давно она решила продемонстрировать свою шикарную фигуру в боди, рассказав, что решила с эффектом выйти из карантина. Звезда призналась, что чувствовать себя после месяцев, проведенных взаперти, довольно непривычно.

Ранее Чистякова-Ионова развеяла слухи о своем разводе с супругом. Звездная исполнительница сообщила, что все семейные проблемы давно решены.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Укрепление рубля: эксперт объявил курс валют на конец октября и начало 2021 года

Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы

"Северный поток - 2" увеличит вдвое объемы российского газа в Европе из-за COVID-19 - СМИ

Американский обозреватель уверен, что проект останется несокрушимым даже под самым сильным давлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей