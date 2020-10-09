Звезду высмеяли за откровенный наряд

Российская певица Глюкоза опубликовала на своей странице в "Инстаграм" очередное фото, вызвав ехидные замечания среди интернет-пользователей. Наталья Чистякова-Ионова решила показать всем свою фигуру, обнажившись ради снимка.

На фотографии Глюкоза позирует перед камерой, демонстрируя свое загорелое тело, которое укрывает лишь голубая накидка.

Поклонники, правда, весьма неоднозначно отреагировали на новое фото звезды, решив высмеять певицу.

"Просыпается Наташа в пальто", "Мафиозница-глюкозница", "Пустышка", "Похожа на Ревву", – пишут пользователи Сети (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).

Тем не менее, многие выразили восхищение стройной фигурой Глюкозы, осыпав комплиментами исполнительницу за стройные ноги. Некоторые даже набросились на авторов ехидных комментариев, призвав их "завидовать молча".

34-летняя исполнительница нередко хвастается перед подписчиками своей красотой: не так давно она решила продемонстрировать свою шикарную фигуру в боди, рассказав, что решила с эффектом выйти из карантина. Звезда призналась, что чувствовать себя после месяцев, проведенных взаперти, довольно непривычно.

Ранее Чистякова-Ионова развеяла слухи о своем разводе с супругом. Звездная исполнительница сообщила, что все семейные проблемы давно решены.