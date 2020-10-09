Народной артистке указали на непростую ситуацию с коронавирусом

Надежда Бабкина отпраздновала свой 70-летний юбилей с опозданием в полгода. Весной певица попала в больницу с коронавирусом, поэтому мероприятие пришлось отменить. Однако в Сети народную артистку раскритиковали, назвав праздник опрометчивым решением.

Мероприятие прошло с размахом. Поздравить звезду пришли Николай Басков, Олег Газманов и многие другие артисты. В "Инстаграм" Бабкина показала снимки после концерта. Она позировала с Нелли Кобзон, Еленой Малышевой и Александром Васильевым.

"Да и не надо было уже отмечать", "И корона не беда", – раскритиковали Бабкину в комментариях. Напомним, сейчас в Москве растет число новых пациентов с коронавирусом, поэтому жителей столицы по возможности просят соблюдать режим самоизоляции. То же отметили админы телеграм-канала "НеМалахов":

"Надежда Бабкина решила, вероятно, опять впасть в кому. У нас волосы дыбом. Тех кому за 65, просили дома сидеть. Но певица устраивает юбилей".

Впрочем, поклонники Бабкиной просто порадовалась за певицу, восхитившись ее внешним видом и масштабом мероприятия: "Невероятная красота", "Какое счастье, что вы уже переболели короновирусом и у вас иммунитет!", "Роскошная женщина, талантище!"

Концерт понравился и Елене Малышевой, которая была там в качестве гостя. От зрителей телеведущая закрылась пластиковым экраном.