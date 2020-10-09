"Решила опять впасть в кому": устроившую концерт Бабкину жестко раскритиковали

"Решила опять впасть в кому": устроившую концерт Бабкину жестко раскритиковали
Надежда Бабкина. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Народной артистке указали на непростую ситуацию с коронавирусом

Надежда Бабкина отпраздновала свой 70-летний юбилей с опозданием в полгода. Весной певица попала в больницу с коронавирусом, поэтому мероприятие пришлось отменить. Однако в Сети народную артистку раскритиковали, назвав праздник опрометчивым решением.

Мероприятие прошло с размахом. Поздравить звезду пришли Николай Басков, Олег Газманов и многие другие артисты. В "Инстаграм" Бабкина показала снимки после концерта. Она позировала с Нелли Кобзон, Еленой Малышевой и Александром Васильевым.

"Да и не надо было уже отмечать", "И корона не беда", – раскритиковали Бабкину в комментариях. Напомним, сейчас в Москве растет число новых пациентов с коронавирусом, поэтому жителей столицы по возможности просят соблюдать режим самоизоляции. То же отметили админы телеграм-канала "НеМалахов":

"Надежда Бабкина решила, вероятно, опять впасть в кому. У нас волосы дыбом. Тех кому за 65, просили дома сидеть. Но певица устраивает юбилей".

Впрочем, поклонники Бабкиной просто порадовалась за певицу, восхитившись ее внешним видом и масштабом мероприятия: "Невероятная красота", "Какое счастье, что вы уже переболели короновирусом и у вас иммунитет!", "Роскошная женщина, талантище!"

Концерт понравился и Елене Малышевой, которая была там в качестве гостя. От зрителей телеведущая закрылась пластиковым экраном.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Укрепление рубля: эксперт объявил курс валют на конец октября и начало 2021 года

Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы

"Северный поток - 2" увеличит вдвое объемы российского газа в Европе из-за COVID-19 - СМИ

Американский обозреватель уверен, что проект останется несокрушимым даже под самым сильным давлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей