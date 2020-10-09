Певица похвасталась осиной талией

Ани Лорак по праву считается одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса. Недавно певица поразила поклонников своей изменившейся внешностью. Исполнительница хита "Удержи мое сердце" заметно похудела, чем вызвала шквал комплиментов.

В личном инстаграм-аккаунте артистка выложила осенний снимок. На фотографии звезда позирует в стильном плаще, обтягивающих штанах и ботинках. Певица поместила руки на пояс, очертив линию тонкой талии.

"Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе" – поделилась своими мыслями Лорак.

Пользователи Сети пришли в восторг от похорошевшей певицы.

"Худышка любимая", "Наша дюймовочка, такая хрупкая и необыкновенно нежная", "Какая же вы красотка", "Шикарная", "Не узнала ее" – отметили комментаторы.

Напомним, настоящее имя Ани Лорак – Каролина Куек. Певица родилась на Украине, в Черновицкой области. С самого детства маленькая Каролина мечтала покорить сцену.

В 2008 году Лорак представляла родную страну на "Евровидении", где заняла второе место. Также она является обладательницей многочисленных музыкальных наград – "Золотой граммофон", "Человек года", "Песня года" и других.

Ранее стало известно о том, что некоторые пользователи "Инстаграм" обвинили Ани Лорак в злоупотреблении пластикой.