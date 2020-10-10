Телеведущий рассказал о рождении внучки

В жизни овдовевшего Андрея Норкина произошло радостное событие. Журналист стал дедушкой во второй раз. Новостью о пополнении в семье он поделился с подписчиками.

"А вот и внучка родилась!"

– написал телеведущий в "Инстаграм". Фотографией вдовец делиться не стал, опубликовав яркую картинку.

А вот дочь ведущего Александра Шатова, которая и стала мамой, решила показать малышку. Наследница Норкина поделилась снимком прямо из роддома.

Подписчики принялись поздравлять счастливого дедушку и пожелали малышке здоровья: "Поздравляю от всей души! Дети – это счастье!", "Здорово, девочка родилась!", "Пусть Господь одарит внученьку счастливой судьбой".

Имя дочери Шатова пока не раскрыла. Александра, которая недавно окончила ветеринарную академию, уже воспитывает сына Диму – в мае мальчику исполнится два года. Внук часто проводит время с дедушкой, ведущий даже брал его на съемки.

А вот Юлия Норкина до радостного события не дожила – телеведущая скончалась несколько месяцев назад.

Недавно Андрей Норкин устроил перепалку со своим коллегой в эфире телешоу.