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Не так давно друг актера Владимир Овчаров рассказал об отношениях с Ксенией Бик почти сразу после трагедии. Блондинка же эту информацию опровергает. Дойдет ли дело до суда, рассказал адвокат.
"Будем смотреть, будем ждать, когда его представители на меня выйдут",
– высказалась супруга Марьянова. При этом какие-либо дополнительные комментарии она давать отказалась.
А вот адвокат Овчарова заявил журналистам, что музыкант с Бик судиться пока не будет. При этом разговаривать со вдовой Марьянова он намерен только публично, так как полагает, что она может его оклеветать.
"В его распоряжении имеются фотографии с ней, в том числе весьма личного характера",
– уточнил адвокат в беседе с StarHit. Вероятно, снимки должны подтвержать связь между Овчаровым и Бик, подробности которой недавно раскрыл музыкант.
Сама Ксения сообщила, что в суд так же подавать пока не планирует. По ее словам, очередной скандал выгоден Овчарову, чтобы исправить финансовое положение.
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