Скандал продолжается: вдове Марьянова пригрозили публикацией личных фото с другом мужа

Скандал продолжается: вдове Марьянова пригрозили публикацией личных фото с другом мужа
Ксения Бик и Дмитрий Марьянов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Судиться участник группы "Доктор Ватсон" с Бик пока не планирует

Не так давно друг актера Владимир Овчаров рассказал об отношениях с Ксенией Бик почти сразу после трагедии. Блондинка же эту информацию опровергает. Дойдет ли дело до суда, рассказал адвокат.

"Будем смотреть, будем ждать, когда его представители на меня выйдут",

– высказалась супруга Марьянова. При этом какие-либо дополнительные комментарии она давать отказалась.

А вот адвокат Овчарова заявил журналистам, что музыкант с Бик судиться пока не будет. При этом разговаривать со вдовой Марьянова он намерен только публично, так как полагает, что она может его оклеветать.

"В его распоряжении имеются фотографии с ней, в том числе весьма личного характера",

уточнил адвокат в беседе с StarHit. Вероятно, снимки должны подтвержать связь между Овчаровым и Бик, подробности которой недавно раскрыл музыкант.

Сама Ксения сообщила, что в суд так же подавать пока не планирует. По ее словам, очередной скандал выгоден Овчарову, чтобы исправить финансовое положение.

Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
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Живут как собаки на помойке.....Случка-разход-случка.......Им бы издохнуть от вируса а они учат нас жить с экранов ТВ!!!?????Волочкова,Борисова,Собчак,твари еще те........
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