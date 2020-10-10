Певица в ярости и намерена наказать телеведущего

После скандала с изменой Тарзана Наталья Королева признавалась, Малахов – единственный человек, которому она признательна за то, что он не роется в ее "нижнем белье". Однако сейчас певица не может оправиться от произошедшего – даже ее друг не побрезговал передачей о походе ее супруга "на лево".

Напомним, некоторое время назад об измене Сергея Глушко заговорили на главном федеральном телеканале страны. Предполагаемая любовница Тарзана стала участницей сразу нескольких передач. Королева утверждает, все это направленная травля в адрес их семьи, а также попытка "свергнуть" с поста Константина Эрнста. Звезда заявляла, что федеральные каналы не должны показывать такого рода "грязь" на всю страну.

Певица рассказывала, что о готовящейся провокации узнала заранее: ей позвонил Андрей Малахов с заявлением, что ему предлагали купить информацию об измене Глушко, но он отказал. Королева признавалась, что невероятно благодарна телеведущему за то, что не только предупредил ее об этом, но и не стал посвящать этой теме выпуски своей передачи.

Однако не так давно Андрей Малахов все-таки взялся за освещение разборок с любовницей Тарзана. По слухам, это очень сильно взбесило Королеву.

Как передает портал Popcake со ссылкой на окружение певицы, Наталья намерена засудить Малахова за такого рода "предательство".

"Наташа в ярости, она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас… даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать… Она даже заявила, что хочет подать на него в суд", – сообщил друг.

Сама Королева сравнила всех, кто наживается на ее истории с изменой супруга "паразитами" и призвала поклонников игнорировать подобные передачи.