Актера госпитализировали с подозрением на инсульт

Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", оказался в одной из больниц Лондона. Артиста забрали на скорой из-за сильного приступа головной боли. Подробно о своем самочувствии он рассказал в соцсетях.

Актер испытывает "дичайшие" боли уже на протяжении месяца, а сегодня был пик – Дмитрий почувствовал сильную пульсацию в области головы и сердца. Шаракоис добавил: по предварительному заключению врачей, обошлось без инфаркта или инсульта – ведется дополнительная проверка.

"Давно не чувствовал себя так рядом со смертью",

– приводит слова Дмитрия "Пятый канал". Сам актер свой аккаунт в "Инстаграм" решил закрыть.

Два года назад Шаракоис переехал в Великобританию из-за отсутствия работы. Несмотря на популярность "Интернов", а также главную роль в новой "Кавказской пленнице", в России успешную карьеру актеру построить не удалось.

В Лондоне Дмитрию приходится серьезно экономить, но ситуация постепенно налаживается. Шаракоис открыл свое ИП и красит дома по заказу. На родину он возвращаться пока не планирует.