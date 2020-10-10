"Рядом со смертью": состояние Левина из "Интернов" ухудшилось

"Рядом со смертью": состояние Левина из "Интернов" ухудшилось
Дмитрий Шаракоис. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актера госпитализировали с подозрением на инсульт

Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", оказался в одной из больниц Лондона. Артиста забрали на скорой из-за сильного приступа головной боли. Подробно о своем самочувствии он рассказал в соцсетях.

Актер испытывает "дичайшие" боли уже на протяжении месяца, а сегодня был пик – Дмитрий почувствовал сильную пульсацию в области головы и сердца. Шаракоис добавил: по предварительному заключению врачей, обошлось без инфаркта или инсульта – ведется дополнительная проверка.

"Давно не чувствовал себя так рядом со смертью",

приводит слова Дмитрия "Пятый канал". Сам актер свой аккаунт в "Инстаграм" решил закрыть.

Два года назад Шаракоис переехал в Великобританию из-за отсутствия работы. Несмотря на популярность "Интернов", а также главную роль в новой "Кавказской пленнице", в России успешную карьеру актеру построить не удалось.

В Лондоне Дмитрию приходится серьезно экономить, но ситуация постепенно налаживается. Шаракоис открыл свое ИП и красит дома по заказу. На родину он возвращаться пока не планирует.

Карина СИРАЗОВА

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