"Папа не может быть бывшим": Меньшова в слезах рассказала о семейной трагедии

"Папа не может быть бывшим": Меньшова в слезах рассказала о семейной трагедии
Юлия Меньшова. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Для детей артистки это стало сильным потрясением

Юлия Меньшова и Игорь Гордин вместе уже больше 20 лет, однако в отношениях супругов не всегда все было гладко. Телеведущей пришлось пережить расставание, воспоминание о котором довело ее до слез.

Артистка призналась, что развод ударил по детям – Андрею и Таисии. Сыну на тот момент было около восьми лет. Однажды он разрыдался, прочитав на страницах журнала, что Меньшова назвала Гордина бывшим мужем.

"Папа же не может быть бывшим. И даже если в какой-то бумажке напишут, что вы бывшие муж и жена",

– ответил мальчик матери на ее объяснения, что после развода так принято называть супругов – бывшими.

Ведущая "Наедине со всеми" призналась: "Это был удар". Однако пережить реакцию двухлетней Таисии тоже было непросто. Девочка переживала, что не может каждую ночь желать отцу спокойной ночи. Вспомнив о детях в эфире программы "Честный развод", Меньшова не смогла сдержать слез.

Меньшова и Гордин расставались на четыре года – в 2009 г. актер снова вернулся в семью. "Смех в нашем доме не смолкает вот уже долгие годы, а чувство юмора Игоря достойно отдельных высоких наград", – нежно отзывается о супруге телеведущая.

Ранее Юлия Меньшова рассказала об отношениях родителей.

Карина СИРАЗОВА

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