"Останусь хромым инвалидом": Миронов рассказал о тяжелой болезни

"Останусь хромым инвалидом": Миронов рассказал о тяжелой болезни
Евгений Миронов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Медики с трудом поставили его на ноги

Евгений Миронов в детстве столкнулся с серьезным заболеванием, из-за которого чуть не остался инвалидом. О своем недуге рассказал сам актер.

В возрасте шести лет у мальчика обнаружили туберкулез кости. Родители отправили будущую звезду в Евпаторию, где около года врачи лечили его грязью и ультрафиолетом.

"Тогда было непонятно до конца, смогу ли я ходить или останусь хромым инвалидом",

– поделился Миронов. По словам актера, ему непросто было вдали от родителей, однако медикам все же удалось поставить мальчика на ноги. Артист вспомнил в интервью "Ещенепознер", как счастлив он был, когда смог ходить самостоятельно, без костылей.

Недавно сыгравший Мышкина в сериале "Идиот" Миронов впервые вышел в свет со своим шестилетним сыном – до этого о мальчике почти никто не знал. Позже появилась информация, что он отправил ребенка за границу.

Карина СИРАЗОВА

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