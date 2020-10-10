Медики с трудом поставили его на ноги

Евгений Миронов в детстве столкнулся с серьезным заболеванием, из-за которого чуть не остался инвалидом. О своем недуге рассказал сам актер.

В возрасте шести лет у мальчика обнаружили туберкулез кости. Родители отправили будущую звезду в Евпаторию, где около года врачи лечили его грязью и ультрафиолетом.

"Тогда было непонятно до конца, смогу ли я ходить или останусь хромым инвалидом",

– поделился Миронов. По словам актера, ему непросто было вдали от родителей, однако медикам все же удалось поставить мальчика на ноги. Артист вспомнил в интервью "Ещенепознер", как счастлив он был, когда смог ходить самостоятельно, без костылей.

Недавно сыгравший Мышкина в сериале "Идиот" Миронов впервые вышел в свет со своим шестилетним сыном – до этого о мальчике почти никто не знал. Позже появилась информация, что он отправил ребенка за границу.