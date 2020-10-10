Близкий певицы, по слухам, не смог смириться с ее новым образом жизни

Недавно подруги Татьяны Овсиенко забили тревогу: по их словам, возлюбленный спаивает артистку. Помимо проблем с алкоголем стали ходить слухи о том, что звезду избивают. Теперь же СМИ стало известно еще об одном потрясении в жизни певицы.

По некоторым данным, Татьяна Овсиенко рассталась со своим директором Игорем Архиповым – тот якобы не смог принять ее новый образ жизни. Мужчина работал со звездой многие годы, но решил уйти из-за личных разногласий. Позже выяснилось, что Архипов уволился больше года назад.

В разговоре с журналистами экс-директор певицы ситуацию комментировать отказался. При этом он отметил, что с Татьяной продолжает дружить, кроме того, она является крестной его детей, передает "Собеседник".

Напомним, слухи о проблемах в жизни Овсиенко появились несколько дней назад. Ранее певица говорила о планах родить ребенка от возлюбленного.

Сама Татьяна отрицает, что муж ее избивает. По ее словам, сейчас влюбленные наслаждаются отдыхом в Крыму.