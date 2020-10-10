На кадрах запечатлен неожиданный гость торжества

Алла Пугачева и Филипп Киркоров заключили брак в 1994 году. Около 11 лет они были в официальных отношениях, однако в 2005 году их брак распался. Тогда Примадонна выходила замуж за 27-летнего парня – между ними было 18 лет разницы в возрасте. Гостями на торжестве были многие знаменитые артисты и друзья знаменитостей.

Свидетелем со стороны Пугачевой был ее давний коллега Талгат Тухтамышев, с которым она выступала в одном коллективе. А дружком Киркорова стал фотограф певицы Роман Родин. Он опубликовал архивный снимок с бракосочетания артистов.

На фото Алла Пугачева в коротком черном платье с белыми рюшами, а Киркоров облачен в черный смокинг. Звезды стоят напротив в то время мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Как известно, знаменитости женились спонтанно и обратились к нему за помощью.

"Сейчас мне прислали фото со свадьбы Пугачевой и Киркорова, где мы с Талгатом были свидетелями. На этом фото мы сидим по кадру справа от брачующихся. Молодые и красивые, как и молодожены. Эх, время то какое было", – написал Родин.

Поклонники мигом отреагировали на публикацию в комментариях.

"Уникальное фото, спасибо Вам Роман", – поблагодарили его.

Супругом Аллы Пугачевой в то время мог стать и Сергей Челобанов – долгое время она не могла определиться, за кого выйти замуж. Однако звезда выбрала "не менее проблемного" Киркорова.

Сейчас артистка около 20 лет состоит в отношениях с Максимом Галкиным. Они поженились в 2011 году и растят двух общих детей – Гарри и Лизу.