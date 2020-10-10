Обвинять артистов ни в чем не стоит, считает он

Недавно Ирина Аллегрова и Игорь Крутой воссоединились после долгих лет. Однако "ребенок" артистов родился мертвым. Так музыкальный критик Сергей Соседов назвал новую песню звезд "Осень".

После выхода композиции все тут же обратили внимание, что раньше ее исполняла Маша Распутина. Соседов пояснил: обвинять Крутого и Аллегрову в плагиате не стоит – музыканты просто положили новую музыку на старые стихи Дербенева. Только вот эксперимент, по мнению специалиста, вышел неудачным.

"Нудятина полная!"

– раскритиковал Соседов песню. По его мнению, версия Распутиной была намного лучше, а вот у Аллегровой с Крутым вышло банально и неинтересно. Композицию критик назвал вторичной и мертвой по музыкальному содержанию.

"У Крутого с Аллегровой хитом не будет точно. Это как мертворожденный ребенок!"

– добавил эксперт, высказавшись, что песня Распутиной тоже не была популярной, но лишь потому, что вышла не в то время, передает "Собеседник".

Недавно Аллегрова показала совместное фото с Крутым со съемок клипа. По словам композитора, он тяжело переживал ссору с певицей.