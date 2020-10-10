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Лолита Милявская дала первый сольный концерт с апреля. На сцене артистка вместо яркого костюма появилась в медицинском халате, напоминавшем хирургический. Видео звезда опубликовала в "Инстаграм".
Певицу сняли перед выходом на сцену. Помимо халата на ней была еще защитная маска. Помощница звезды объяснила, что из-за коронавируса артисты вынуждены появляться перед зрителями в таком виде.
Сама Лолита призналась: перед выступлением она ужасно нервничала из-за длительного перерыва. Однако ей удалось победить волнение и насладиться вечером.
"Это было Сложно психологически, петь первый сольный концерт после перерыва с апреля",
– написала она. Также артистка показала отрывок, где она исполняет песню на стихотворение Марины Цветаевой "Реквием". Эмоциональное пение звезды растрогало подписчиков:
"Какой же красивый и сильный голос!", "Божественно", "Великолепная женщина", "Очень эмоционально!", "Тронуло до слез".
Недавно Лолита сдала анализ, который показал наличие антител в ее организме. Певица отметила: оказывается, она переболела коронавирусом бессимптомно и на мероприятии точно не заразит кого-либо.
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