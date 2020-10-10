Многие полагают, что артистка незаслуженно получает большую надбавку

Никас Сафронов предложил Людмиле Поргиной пенсию как минимум в 150 тысяч рублей. Он считает, что такая сумма будет для нее вполне заслуженным вознаграждением после всех перенесенных страданий. Впрочем, указал он, такой выплаты достойны все пенсионеры России.

После того, как стало известно, что вдова Караченцева получает надбавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей, многие накинулись на нее с критикой. Народ не понимал, за что она получает такие деньги, а блогерша Лена Миро заявила, что оснований для наделения ее звания заслуженной артистки нет.

Однако Сафронов с такими высказываниями не согласен. Художник отметил, что она была хорошей артисткой и постоянно радовала зрителей своими ролями. А ее уход из театра обусловлен болезнью мужа, которому требовался постоянных уход.

"Да, быть может, она не всегда идеальна в своих поступках. Например, когда на поминках Караченцова кричала "Гип-гип, ура!", многие, и я в том числе, не поняли ее поведения… Но осуждать Поргину за то, что она получает надбавку к пенсии за звание Заслуженной артистки России, наверное, неправильно", – поделился он мнением с "Собеседником".

Он заявил, что карьера артистки могла сложиться иначе, если бы она не посвятила себя заботе о супруге. Из-за тех сил, которые требовались на уход за больным, Поргина заслуживает такой помощи от государства. Хотя, отмечает Сафронов, пенсия даже в 50 тысяч для нее маловата. Художник заявил, что готов был бы назначить Людмиле Поргиной пенсию в 150 тысяч рублей, если бы обладал такими полномочиями.

"Не меньше. Она этого заслуживает. Впрочем, как каждый пенсионер, который добросовестно и много лет трудился на благо нашей страны", – подытожил он.

Во время пандемии артистка заявляла, что ей категорически не хватает денег на жизнь. Поскольку она лишилась основного источника дохода, то не смогла уехать на отдых за границу.