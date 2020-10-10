Охранник раскрыл неожиданную правду о характере Брежневой

Он заявил, что артистка делала радикальные вещи для продвижения в карьере

Экс-охранник группы ВИА Гра уверяет, что Брежнева не так проста, как кажется на первый взгляд. Ради того, чтобы стать знаменитой, девушка была готова на многое. Чтобы достичь цели она могла легко избавиться от возможной конкурентки.

Мужчина вспоминает, что в начале своей карьеры Вера постоянно ходила на концерты различных знаменитостей и знакомилась с артистами. Он заметил ее первой и пригласил в гримерку, где дал свой номер телефона. После она стала ходить на все выступления группы в качестве зрительницы.

Сергей говорит, что он позвал девушку на кастинг в группу, когда из коллектива ушла Алена Винницкая. Продюсеров с первого взгляда поразила внешность Брежневой, после чего уже на третий день она поехала вместе с группой на гастроли.

Как признается экс-охранник эфире программы "Грошi", характер Веры он "вкурил" сразу. По его словам, ради достижения своей цели она могла перешагнуть через любого, но таковы правила шоу-бизнеса.

Именно из-за ее амбиций Полина Гагарина лишилась важного профессионального сотрудничества. Брежнева не могла допустить, чтобы певица стала новой музой.

"У меня тогда было такое впечатление, что Гагарина – новая Хьюстон, потому что Полина была просто бомба. Она и сейчас бомба, но просто те песни, которые для нее писали, возвысили ее до небес. И я знаю точно, что Вера поставила условие: или я, или она", – говорил охранник.

Мужчина считает, что Брежнева не станет подпускать к своему возлюбленному никого, кроме близких людей, держа его в "своих семейных руках".