Долгое время артист отказывался в нее верить

Совсем недавно российский актер Иван Краско отметил 90-летний юбилей – торжество прошло 23 сентября. Артист старался поддерживать активный образ жизни: он не переставал играть на сцене театра и посещал съемки телепередач. Однако, как выяснили журналисты, несколько дней назад у него нашли коронавирус.

Информацию подтвердил и сам Краско. Он утверждает, что раньше не верил в существование инфекции, но теперь свою позицию поменял.

Как рассказывает актер, он отыграл спектакль 3 и 5 октября, а уже шестого числа стало известно о его положительном тесте на коронавирус. Для возрастного артиста инфекция особо опасна, но он уверяет, что чувствует себя хорошо. Из симптомов он ощущал лишь слабость и тяжесть.

"Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что не-е-е-т, ребятки, это у вас не получится", – заявил он в беседе с "КП".

Сейчас Краско надеется скорее выздороветь и снова вернуться на сцену, по которой так соскучился во время карантина. Артист заявил, что несколько его коллег также переболели коронавирусом, еще несколько подхватили его после того, как стали известны результаты самого актера.

Ранее стало известно, что Иван Краско перенес инфаркт прямо во время съемок.